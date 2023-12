In casa quasi 500 dosi di cocaina: arrestato a Busto Garolfo.

Quasi 500 dosi di cocaina in casa

Quando i poliziotti sono entrati in casa sua hanno trovato quasi 500 dosi di cocaina, per la precisione 480. E' quanto successo nella giornata di ieri, venerdì 1 dicembre 2023, a Busto Garolfo. Tutto è iniziato intorno a mezzogiorno. Un giovane, 20 anni, incensurato , di origini albanesi e con permesso di soggiorno, si trovava al volante di una Peugot. Si muoveva però in modo sospetto, attirando l'attenziione della Polizia di Stato di Busto Arsizio che stava pattugliando le strade di Borsano, frazione bustocca. I poliziotti hanno assistito a quello che sembrava il tipico scambio di droga e denaro e così hanno deciso di pedinare il giovane, che doveva essere il pusher. Lo hanno seguito senza farsi notare, fino a quando il 20enne si è fermato vicino ad un'abitazione di Busto Garolfo. E qui l'hanno bloccato.

La perquisizione in casa

Il giovane, in tasca, aveva delle chiavi. Con una rapida ricerca, gli agenti sono risaliti ad un appartamento dello stabile: hanno aperto la porta e fatto scattare la perquisizione. E così hanno sono saltate fuori ben 480 dosi di cocaina, di circa mezzo grammo l'una, già confezionate e pronte per essere vendute singolarmente (si tratta di quelle che in gergo vengono chiamate "palline") oltre ad un bilancino e materiale per preparare le dosi, circa 18mila euro in contanti ritenuti molto probabilmente provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato il flagrante per detenzione della cocaina ai fini di spaccio.