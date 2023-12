Incappucciato in bici e con la droga: fermato dalla Polizia di Stato a Legnano.

Incappucciato in bici, bloccato con la droga

Quando i poliziotti l'hanno notato hanno capito subito che era un tizio sospetto. E così è stato: quando l'hanno fermato per un controllo gli hanno trovato addosso della sostanza stupefacente. E' quanto accaduto nella giornata di ieri, giovedì 30 novembre 2023, a Legnano. Gli uomini del Commissariato della Polizia di Stato erano infatti impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare e prevenire episodi di microcriminalità, spaccio di droga e anche fenomeni di degrado, servizio per il quale è stato attivo anche il Reparto prevenzione crimine di Milano. Ed è così che, intorno, alle 23, in via San Martino, la volante ha notato un uomo sospetto: si trattava di un uomo incappucciato, in sella ad una bici: fermato e sottoposto ad un controllo, era un 37enne, marocchino, irregolare, che con sè aveva 0,22 grammi di cocaina e 0,40 grammi di marijuana ed è stato indagato per il reato relativo all'immigrazione non regolare e sanzionato amministrativamente per l'uso personale di droga.

I controlli in città

Durante il maxi controllo, i poliziotti hanno passato al setaccio le zone più critiche della città quali il centro, l'Oltrestazione, le Cantoni, via Pontida (dalla quale erano arrivate segnalazioni) e la Saronnese. Oltre 100 le persone controllate, 11 gli esercizi pubblici.

I controlli contro il gioco illegale

Il servizio ha visto gli agenti impegnati anche in controlli contro il gioco illegale, servizio messo in campo dalla Questura: le volanti hanno fatto tappa in una sala giochi cittadina dove sono state controllate ben 52 apparecchiature Vlt e controllati gli avventori e, al termine, non sono emerse irregolarità.