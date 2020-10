In casa aveva quasi quattro kg di droga

Tra marijuana, hashish e cocaina in casa aveva quasi quattro chilogrammi di droga: per questo un incensurato di 36 anni di Parabiago è stato arrestato

Il blitz nella casa piena di droga

Il blitz è scattato oggi, sabato 10, ed è stato il culmine di una indagine condotta dal Comando di Polizia Locale di Vigevano circa lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti e che potuto godere della collaborazione del Comando di Parabiago, città dove vive l’uomo su cui si erano concentrate le attenzione degli agenti vigevanesi. Alle 14 circa, uomini dei due Comandi hanno raggiunto l’abitazione di un italiano incensurato di 36 anni dove, a seguito dell’attività di perquisizione domiciliare, sono stati recuperati ingenti quantitativi di diverse sostanze stupefacenti e molto denaro contante in banconote di diverso taglio. In particolare sono stati sequestrati 3 chili e 100 grammi di marijuana, 120 grammi di cocaina e 100g di hashish, non ancora suddivisi in dosi per lo spaccio, e oltre 7.400 euro di denaro contante.

Per questo il 36enne è stato arrestato e rinchiuso nella casa circondariale di Busto Arsizio.

