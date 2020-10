Smantellato giro di spaccio di marijuana tra Vigevano e Parabiago VIDEO

Pertanto è stata contattata la Procura di Busto Arsizio e unitamente alla Polizia Locale di Parabiago si è proceduto nell’immediatezza a perquisizione. Giunti nell’abitazione di L.E., quest’ultimo, vistosi ormai con le spalle al muro, ha consegnato tutto lo stupefacente che deteneva all’interno della propria camera da letto chiusa a chiave. In particolare ha consegnato 3,100 chili di marijuana, 130 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire denaro contante per un totale di 7.300 euro. Inoltre è stata rinvenuta una macchina per fare il vuoto che il soggetto utilizzava per confezionare la sostanza ai propri clienti.

La conclusione dell’operazione

L.E., incensurato, è stato tratto in arresto e accompagnato su disposizione del PM, presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata di oggi, mentre il 22enne di Vigevano è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Con questa operazione gli Agenti del Nucleo Operativo e Cinofili della Polizia Locale di Vigevano hanno sicuramente indebolito lo spaccio di Marijuana nella città Ducale e parabiaghese. Tutti i coinvolti hanno giustificato il loro comportamento illegale con la necessità di mantenere la famiglia, a causa della crisi economica.

TORNA ALLA HOME