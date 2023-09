In casa aveva balestre, fionde, archi e anche una pistola: arrestato

Pistola ma anche fionde, archi e balestre nella sua abitazione di Nerviano: arrestato.

In casa aveva una pistola a salve modificata ma non solo. E per questo è stato arrestato. E' quanto successo a Nerviano. I Carabinieri della locale Stazione hanno infatti arrestato un 60enne, residente in paese, trovato in possesso nella propria abitazione di una pistola a salve modificata, priva di matricola, e di altre armi artigianali. Durante la perquisizione dell'appartamento, i militari hanno trovato prima una carabina e poi alcune armi artigianali come balestre, fionde ed archi, e poi l'arma clandestina modificata così che potesse esplodere cartucce calibro 22.

E' ai domiciliari

All'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari per la conseguente convalida da parte dell'autorità giudiziaria; tutte le armi sono state messe sotto sequestro.