In casa anche funghi allucinogeni e piante di cannabis: arrestato

In casa funghi allucinogeni e piante di cannabis

Il via vai sospetto fuori dalla sua casa aveva attirato l’attenzione dei Carabinieri. Che sono prontamente intervenuti. E’ quanto accaduto nella nottata di sabato 13 dicembre 2025 ad Arluno. I militari hanno così bussato alla porta di un 27enne. Una volta entrati hanno trovato 200 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana, 14 grammi di funghi allucinogeni oltre a 2mila euro in contanti, materiale per il confezionamento. Ma non solo: in cantina vi era una piccola serra con due piante di cannabis sativa alte 1,5 metri.

L’arresto

Il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, coltivazione e produzione di sostanza stupefacente. Per lui, in direttissima, è stato disposto l’obbligo di firma.