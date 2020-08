In calo i nuovi positivi, ma sono sempre più di cento

Il numero dei nuovi positivi è in calo rispetto agli ultimi giorni, ma sono comunque sempre più di cento. D’altra parte non si registrano contagi a Lodi, Mantova e Sondrio.

I numeri dei nuovi positivi

La giornata odierna, lunedì 24 agosto, ha fatto registrare altri 7.722 tamponi che portano il totale a 1.491.278. I nuovi casi positivi sono 110 (di cui 8 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologico), mentre i guariti/dimessi sono aumentati di 27, per un totale di 75.705, di cui 1.266 dimessi e 74.439 guariti. Attualmente si trovano ricoverati in Terapia intensiva 15 persone (+1 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non Terapia intensiva sono 153 (+5). Oggi c’è stata un’altra morte: il totale è salito a 16.857

I nuovi casi per provincia:

Milano: 53, di cui 31 a Milano città

Bergamo: 16

Brescia: 6

Como: 10

Cremona: 2

Lecco: 2

Lodi: 0

Mantova: 0

Monza e Brianza: 14

Pavia: 2

Sondrio: 0

Varese: 4

