E' successo sul Sempione: la donna al volante è stata denunciata e sanzionata. Sequestrato il veicolo

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In auto senza assicurazione nè patente: multa da 6mila euro. E’successo a Nerviano.

In auto senza assicurazione nè patente

Una donna in auto fermata dagli agenti del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano Milanese. E’ quanto successo nella giornata di venerdì 13 novembre 2026. Il fatto è accaduto durante un posto di controllo sulla statale del Sempione. Gli agenti hanno fermato una Fiat Punto con al volante una donna, originaria del Perù e residente a Nerviano. Dai controlli è subito emerso come mancava la copertura assicurativa. Subito dopo gli agenti si sono accorti che la patente mostrava delle difformità di fatto impercettibili a un occhio non attento. Da verifiche effettuate nelle banche dati la patente risultava inesistente e la donna risultava non avere alcuna patente di guida.

La maxi multa

La finta patente è stata sequestrata, la donna denunciata per uso di patente falsa e sanzionata per 6mila euro per guida sena patente e senza assicurazione. La vettura è stata messa sotto sequestro.