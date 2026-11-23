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In auto dopo aver bevuto: denunciato un neopatentato. E’ successo a Nerviano.

In auto dopo aver bevuto

Un neopatentato trovato al volante della sua auto dopo aver bevuto. E’ quanto successo a Nerviano. In azione si è vista la pattuglia del Nucleo Radiomobile del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano Milanese. Il fatto è accaduto la notte di venerdì 20 novembre 2026. La vettura è stata fermata per un controllo: il conducente era un neopatentato (ossia aveva ottenuto la patente da meno di tre anni) che, sottoposto al test dell’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 0,8 (per i neopatentati deve essere zero).

La denuncia

Il giovane è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, per lui anche una violazione ulteriore per aver commesso il fatto in orario notturno.