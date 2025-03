In auto con 140 dosi di cocaina, in casa tenevano i soldi: arrestati

Cocaina trovata dai Carabinieri a Cuggiono e Magenta: arrestato anche un giovane di Turbigo.

Cocaina in auto, soldi a casa

A notarli in auto sono stati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che si trovavano a Cuggiono. E' qui che i militari hanno notato, nel pomeriggio di ieri, martedì 11 marzo 2025, una Seat Leon che si trovava in via Foscolo. A bordo vi erano tre uomini, che sono sembrati subito sospetti. Così la pattuglia si è affiancata alla vettura, intimando di accostare. Ma chi era al volante della Seat ha invece pigiato sull'acceleratore infilandosi però in un vicolo senza uscita. A bordo vi era un 27enne albanese di Magenta, un 26enne italiano di Cuggiono e un 22enne di Turbigo. In auto sono state trovati 140 dosi di cocaina per un totale di 60 grammi. Poi le perquisizione domiciliari: nella casa dell'uomo di Cuggiono sono stati rinvenuti 12mila euro e materiale per il confezionamento, in quello di Magenta 2.600 euro.

L'arresto

I tre sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'ipotesi dei militari è che i tre erano in giro per effettuare delle consegne di droga.