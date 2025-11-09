In auto avevano un machete e una mazza da baseball: sventata probabile rapina

In auto avevano un machete e una mazza da baseball: sventata una probabile rapina a Legnano. La segnalazione grazie a un Carabiniere libero dal servizio.

In auto con machete e mazza da baseball

Ad accorgersi della loro presenza, sospetta, è stato un Carabiniere libero dal servizio, che ha subito dato l’allarme. Era il pomeriggio di ieri, sabato 8 novembre, quando un militare non in servizio si trovava nel parcheggio di un negozio in viale Sabotino, a Legnano. Non gli è sfuggita la presenza di due soggetti che si aggiravano proprio in quel posteggio, così ha chiamato i colleghi.

L’arrivo delle pattuglie

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Legnano che hanno subito bloccato i due: si trattava di un 41enne di Seregno e di un 33enne di Misinto, che si trovavano a bordo di un’auto risultata essere stata rubata a settembre a Milano. Vi erano anche delle targhe, anch’esse rubate. Dalla perquisizione all’interno del veicoli, gli uomini dell’Arma hanno trovato un machete e una mazza da baseball. I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazine e porto abusivo di armi, il veicolo e gli ogetti sono stati sottoposti a sequestro. E’ probabile che stessero per rapinare qualche esercizio commerciale.