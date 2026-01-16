Protagonista un 18enne che è stato prima soccorso e poi trasportato in ospedale a Legnano

Un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto e visto finire in ospedale un giovane. E’ l’epilogo del sinistro avvenuto stamattina, 16 gennaio 2025, poco prima delle 8, in via Del Lavoro, a Casorezzo.

Impatto fra auto e moto: 18enne finisce in ospedale

Protagonista un 18enne che è stato prima soccorso e poi trasportato in ospedale a Legnano in codice giallo a seguito della collisione con un’autovettura. Al momento resta ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. Sul posto è giunta un’ambulanza dei Volontari di Arluno insieme all’automedica.

Sono stati allertati la Polizia Locale e i carabinieri.