Una notizia bruttissima per Corbetta e per tutte le persone che avevano sperato sarebbe potuta tornare a casa.

Il terribile annuncio del sindaco: “Marina Malara non c’è più”

Marina Malara, la donna che era scomparsa dal 14 maggio dalla cittadina milanese, non c’è più. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco Marco Ballarini, in un lungo post sui suoi canali social.

“Ho il cuore in frantumi per ciò che sto per dirvi – ha scritto il primo cittadino di Corbetta – Per giorni abbiamo sperato, pregato, abbiamo atteso con il fiato sospeso mentre le ricerche procedevano senza sosta. Purtroppo la nostra Marina non c’è più. In questo momento di estremo dolore non esistono parole capaci di alleviare una sofferenza così grande. Alla famiglia di Marina, ai suoi cari e a tutti coloro che le hanno voluto bene, desidero esprimere le più sincere condoglianze, con l’abbraccio più sincero e commosso di tutta la nostra comunità. Corbetta vi è vicina, con rispetto e dolcezza. Ora lasciamo lavorare le forze dell’ordine e gli inquirenti, che stanno ricostruendo ciò che è accaduto a Marina. Un grazie a tutti coloro che in questi giorni ci sono stati vicini e hanno contribuito alle ricerche. Riposa in Pace Marina, che la Terra ti sia lieve”.

Le ricerche

Una notizia dunque terribile per Corbetta, che era rimasta giorni col fiato sospeso nella speranza di poter rivedere la donna. La vicenda era finita anche sul programma di Rai3 “Chi l’ha visto?”, che nei giorni scorsi aveva rilanciato un appello per favorire il ritorno a casa di Marina.

L’ultimo contatto noto della donna, come spiegato proprio nella scheda che aveva diffuso il programma, risaliva al pomeriggio del 14 maggio, alle 16.30 circa, quando aveva parlato al telefono con un amico. Da quel momento nessuno era più riuscito a mettersi in contatto con lei.