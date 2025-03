Il Tenente Michele Bisbano alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Michele Bisbano nuovo volto dei Carabinieri della Compagnia di Legnano

E' il Tenente Michele Bisbano il nuovo volto dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. E' giovanissimo, 28 anni, calabrese di origine e guida ora il Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia. In tasca una laurea in Ingegneria Biomedica, ha frequentato il corso accademico per la formazione degli ufficiali. La sua ultima esperienza è stata quella di Napoli, dove è stato Comandante del Plotone della Compagnia intervento operativo del 10 Reggimento Carabinieri Campania. In queste vesti ha svolto un delicatissimo ruolo ossia quello di comandante il contingente in occasione del G7 di Brindisi dove si è occupato di controlli antiterrorismo (in quei giorni - saputo di una masserizia a fuoco - era prontamente intervenuto scoprendo che vi era una persona all'interno, un'anziana, mettendola in salvo).

Bisbano è il successore del Capitano Salvatore Pulito che nelle scorse settimane aveva salutato la città per guidare i Carabinieri di Arona.