Il sindaco di Nerviano ferito ad una gamba.

Sindaco ferito ad una gamba

Disavventura estiva per il sindaco di Nerviano Daniela Colombo. Qualche ora fa sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino ha infatti pubblicato una foto della sua gamba fasciata accompagnata dalle parole "Fine delle camminate". A quanti le hanno chiesto cosa le fosse capitato, Colombo ha risposto: "Incontro ravvicinato con un attrezzo in metallo per tagliare la legna. 8 punti".