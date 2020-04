Il sindaco annuncia: “Nessun nuovo contagio”

Il sindaco Michela Palestra annuncia: “Nessun nuovo contagio”.

Al momento il portale dei dati ATS sul numero di contagi non registra aumenti di casi di contagio sul nostro territorio e speriamo di poter confermare questo dato anche nei prossimi giorni” esordisce il sindaco Michela Palestra. Ad Arese, quindi, sono arrivati a 100 persone positive al Covid 19, tra cui 12 decessi e 9 guarigioni, dall’inizio dell’emergenza. “I numeri, seppure non del tutto in grado di identificare il fenomeno in tutte le sue sfaccettature, sono comunque esaustivi su quanto è successo in questi mesi e noi stessi lo stiamo provando sulla nostra pelle – continua il primo cittadino – Tutti siamo stati privati delle nostre libertà più basiliari, tutti abbiamo subito grandi limitazioni e tanti di noi hanno subito delle perdite”.

“In questi giorni, leggiamo e ascoltiamo tanti pareri sul “dopo”, su come sarà la fase 2, su quali azioni saranno messe in campo per ridurre il più possibile i contatti sociali. É giusto mantenere uno sguardo al futuro, ma è altrettanto doveroso guardare all’oggi e oggi sappiamo che qualunque rilassamento delle restrizioni finirebbe per portarci indietro. Non dobbiamo far alzare la curva dei contagi: restiamo a casa per non vanificare i sacrifici di queste settimane. Teniamo duro per la nostra salute e quella dei nostri cari. Tornerà il momento per riabbracciarci e per stare insieme, ma oggi l’attenzione deve rimanere ancora alta”.