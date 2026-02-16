Il sindaco Andrea Orlandi “confessa” i cittadini

Domande? Suggerimenti? Perplessità? Il sindaco di Rho Andrea Orlandi incontra i cittadini per ascoltare la loro voce.

“Accorciare le distanze”, questo lo slogan scelto per l’iniziativa “Dillo al Sindaco, incontri nei quartieri”

«Accorciare le distanze», questo lo slogan scelto dal primo cittadino rhodense per l’iniziativa «Dillo al Sindaco, incontri nei quartieri con Andrea Orlandi». «Saranno occasioni di dialogo diretto, sotto il gazebo del Comune di Rho o in punti ben noti al cittadini, per ascoltare suggerimenti e critiche – spiega il primo cittadino -» Accanto a lui il Vicesindaco e assessore alla Cittadinanza attiva Maria Rita Vergani e alcuni assessori comunali.

Prima tappa lunedì prossimo in piazza Visconti all’inizio di via Meda

Prima tappa lunedì dalle 10 a mezzogiorno, in piazza Visconti all’inizio di via Meda, per incontrare le persone che frequentano il mercato settimanale. «Il mio desiderio è quello di raccogliere domande, suggerimenti, perplessità, dialogando con i rhodensi e ascoltando la loro voce – spiega il Sindaco – Vorrei fare di persona due chiacchiere per pensare insieme al futuro migliore per Rho. Aspetto chi vorrà essere presente, insieme agli altri componenti della giunta che riusciranno a partecipare. Sarà un modo per sentire il polso della città e agire di conseguenza»

Seconda tappa il 12 marzo a Lucernate poi il 26 marzo a Terrazzano

Dopo il primo incontro che si svolgerà lunedì mattina nel centro cittadino le prossime tappe saranno il 12 marzo alle 21 alla Biblioteca di Lucernate nel centro civico di via Giulio Cesare per la frazione di Lucernate, e il 26 marzo alla nuova sede del Centro anziani di Terrazzano, in piazza della Chiesa 20, alle 15.30, per gli abitanti della frazione di Terrazzano.