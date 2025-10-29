E’ stato indagato d’ufficio per omicidio stradale Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, che ieri, 28 ottobre 2025, ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a Fenegrò in provincia di Como.
Il secondo portiere dell’Inter indagato per omicidio stradale
Josep Martinez, 27enne spagnolo che abita a Cerro Maggiore, si stava recando al campo di allenamento di Appiano Gentile quando ha investito l’anziano che si trovava a bordo di un quadriciclo elettrico lungo la via Bergamo. Il portiere si è subito fermato e insieme all’autista della macchina che aveva alle sue spalle, ha tentato di rianimare l’uomo in attesa dei soccorsi.
Nonostante i tentativi anche dei sanitari arrivati sul posto, per l’81enne non c’è stato nulla da fare: Martinez scosso per l’accaduto, è stato raggiunto dai medici dell’Inter e poi trasportato in ospedale. I test per rilevare alcol o droga nel sangue hanno dato esito negativo e al giocatore è stato sequestrato il cellulare per capire se fosse in uso durante l’impatto.
Il possibile sbandamento
Secondo quanto raccontato dal giocatore ai Carabinieri il quadriciclo avrebbe iniziato a sbandare ed è poi finito nella carreggiata. Una versione che sembrerebbe confermata anche dalla donna al volante che si trovava dietro l’auto di Martinez. L’inchiesta, in capo alla procura di Como, è seguita dal sostituto procuratore Giulia Ometto, che disporrà l’autopsia nei prossimi giorni per verificare se l’anziano abbia accusato un malore prima dello sbandamento.
