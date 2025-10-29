Il secondo portiere dell’Inter indagato per omicidio stradale

Josep Martinez, 27enne spagnolo che abita a Cerro Maggiore, si stava recando al campo di allenamento di Appiano Gentile quando ha investito l'anziano

E’ stato indagato d’ufficio per omicidio stradale Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, che ieri, 28 ottobre 2025, ha investito e ucciso un uomo di 81 anni a Fenegrò in provincia di Como.

Josep Martinez, 27enne spagnolo che abita a Cerro Maggiore, si stava recando al campo di allenamento di Appiano Gentile quando ha investito l’anziano che si trovava a bordo di un quadriciclo elettrico lungo la via Bergamo. Il portiere si è subito fermato e insieme all’autista della macchina che aveva alle sue spalle, ha tentato di rianimare l’uomo in attesa dei soccorsi.

Nonostante i tentativi anche dei sanitari arrivati sul posto, per l’81enne non c’è stato nulla da fare: Martinez scosso per l’accaduto, è stato raggiunto dai medici dell’Inter e poi trasportato in ospedale. I test per rilevare alcol o droga nel sangue hanno dato esito negativo e al giocatore è stato sequestrato il cellulare per capire se fosse in uso durante l’impatto.

Il possibile sbandamento

Secondo quanto raccontato dal giocatore ai Carabinieri il quadriciclo avrebbe iniziato a sbandare ed è poi finito nella carreggiata. Una versione che sembrerebbe confermata anche dalla donna al volante che si trovava dietro l’auto di Martinez. L’inchiesta, in capo alla procura di Como, è seguita dal sostituto procuratore Giulia Ometto, che disporrà l’autopsia nei prossimi giorni per verificare se l’anziano abbia accusato un malore prima dello sbandamento.

