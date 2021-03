Il Rugby Parabiago saluta il suo fisioterapista Anacleto

“Il tuo affetto, la tua enorme disponibilità e la grande cura che hai avuto nei confronti di tantissimi ragazzi del Club: sono tutti ricordi indelebili, che conserviamo gelosamente e che ci faranno sempre sorridere pensando a te. Il Club Parabiago si stringe nel suo ricordo insieme alla famiglia, alla moglie, a Marco e a tutti gli amici che in questi anni hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Buon viaggio, Anacleto”.

E’ venuto a mancare stamani, venerdì 19 marzo, Anacleto Mainardi, stimato fisioterapista della società sportiva e conosciutissimo anche nel mondo del ciclismo e in tutta Parabiago.

Il funerale

Il funerale è domani, sabato 20 marzo, presso la Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso in piazza Maggiolini a Parabiago alle 15. Chi volesse rendere omaggio alla salma, può recarsi alla Casa Funeraria “Athena” – Servizi Funebri Marazzini in via Sant’Anna 2, a Parabiago.