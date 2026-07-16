Il Questore chiude il bar «La Stella» per 15 giorni

Il questore di Milano Bruno Megale ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza del Bar Ritrovo La Stella di Corso Europa aRho.

La Polizia era intervenuta a maggio nel locale a seguito di una lite tra due avventori

La sospensione si è resa necessaria dopo una serie di accertamenti effettuati dalla Polizia di Stato alla fine di maggio. Durante i controlli degli agenti il bar sarebbe risultato frequentato da persone con precedenti penali e di polizia. Proprio alla fine di maggio gli agenti erano intervenuti nel locale in seguito a una lite tra due avventori.

Uno dei coinvolti aveva riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni

Uno dei coinvolti aveva riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Sul posto i poliziotti avevano rintracciato uno dei partecipanti alla lite, trovato in possesso di un coltello. L’uomo era stato denunciato all’autorità giudiziaria per lesioni e porto di armi od oggetti atti a offendere, oltre a essere sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Minacciata con un coltello una persona diversamente abile

Pochi giorni più tardi, lo stesso avventore era stato nuovamente notato all’interno del Bar Ritrovo La Stella dopo aver minacciato una persona con disabilità utilizzando una catena da bicicletta. Alla luce degli episodi rilevati e della frequentazione del locale, il questore ha quindi disposto la chiusura temporanea dell’attività per 15 giorni, con finalità preventive e di tutela della sicurezza pubblica.