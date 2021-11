Il questore chiude il bar della sparatoria

Pero

Clienti pregiudicati sino a tarda notte e il grave episodio di fine ottobre

Nei pressi del locale pochi settimane fa un tentato omicidio. Ora arriva il provvedimento del Questore: bar chiuso per dieci giorni.

Chiude il bar

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi eseguito dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., ha sospeso le licenze a due esercizi commerciali, di cui uno sul nostro territorio, precisamente a Pero.

Pregiudicati

Il provvedimento di sospensione di 10 giorni, notificato stamattina, al titolare del "Bar tavola fredda di Zhou Bingtao" in via degli Orti 2 a Pero (MI), dai poliziotti del Commissariato Rho-Pero, scaturisce dal fatto che nel corso di controlli svolti nel bar, più volte segnalato come ritrovo di persone dedite alla consumazione di bevande alcoliche fino a tarda ora, recando continuo disturbo alla quiete pubblica, le forze dell'ordine hanno accertato la presenza di avventori gravati da precedenti anche in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e la persona.

La sparatoria

A fine ottobre, inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Rho sono intervenuti nelle vicinanze per un tentato omicidio scaturito da una lite avvenuta all'interno del bar a causa dello stato di ubriachezza delle persone coinvolte.