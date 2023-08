Il Questore chiude il bar della piazza

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione del “Bar Agorà” in piazza Libertà 34 a Cornaredo. Meno di un anno fa era salito agli onori della cronaca per una lite degenerata in omicidio

La decisione del Questore

Questa mattina, martedì 1 agosto, i carabinieri della Stazione di Cornaredo hanno notificato la sospensione al gestore dell’esercizio commerciale in quanto a seguito di controlli effettuati dai militari dell’Arma dei Carabinieri da agosto 2022 a giugno 2023, il locale è risultato luogo frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia, per reati contro la persona e il patrimonio.

Ad ottobre del 2022 su una segnalazione di colpi d’arma da fuoco, i carabinieri erano intervenuti presso il bar dove avevano trovato un uomo a bordo di un’auto privo di sensi e con un coltello alla mano che veniva trasportato in ospedale in codice rosso, giungendo morto.

Infatti, tra l’interno e l’esterno del bar, era scaturita una violenta lite verbale tra una donna e un avventore, con la partecipazione di altri soggetti, tra cui il giovane fidanzato della donna e un amico pregiudicato per reati in materia di stupefacenti. La lite era ripresa all’interno del locale ed era proseguita fino a quando il giovane fidanzato, allontanatosi e ritornato a bordo di uno scooter, sparava tre colpi di pistola, detenuta illegalmente, verso l’avventore che aveva discusso con la sua donna.