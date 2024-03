Il Pd sulle scritte no vax sui muri del circolo: "Una violenza alla nostra comunità e a tutta la città"

Scritte no vax sulla facciata del circolo: il Pd chiama a raccolta la cittadinanza

In risposta all'atto vandalico commesso nella notte ai danni del circolo del Pd di Legnano, i dem della città del Carroccio chiamano a raccolta iscritti e simpatizzanti, ma anche tutta la cittadinanza e le forze politiche democratiche per domani, sabato 9 marzo, in via Bramante.

"Un gesto ignobile e una violenza alla nostra comunità e a tutta la città"

Così il Partito democratico commenta l'episodio, sul quale sarà la Polizia di Stato, intervenuta sul posto con il supporto della Scientifica, a fare chiarezza:

"Un gesto ignobile che rimanda a vecchie tragiche stagioni in cui la politica viene sostituita dalla violenza fisica e verbale. Una violenza alla nostra comunità e a tutta la città. Condanniamo con tutta la forza possibile questo atto vile e il suo messaggio di morte. Sosteniamo che la sicurezza delle nostre comunità passi dal rigettare metodi e messaggi intrisi di violenza. Crediamo che solo un'azione governativa che rinneghi la violenza possa portare sicurezza nelle nostre comunità. Purtroppo dobbiamo osservare che in questo periodo l'azione del Governo è apparsa in questi incerta, confusa e lesiva a volte dei diritti dei cittadini, mettendo le forze dell’ordine, a cui va tutto il nostro sostegno, e i cittadini in uno stato di agitazione, paura e confusione. Sarà ora la Polizia, come da prassi, a fare tutti gli accertamenti del caso. Ci auguriamo che presto i colpevoli di questo miserabile gesto, vengano individuati e condannati. In segno di protesta il Partito democratico chiama a raccolta i propri iscritti e simpatizzanti, tutta la cittadinanza e le forze politiche democratiche sabato 9 marzo alle 15 alla propria sede di via Bramante 49. In quella occasione si provvederà anche a ripristinare le pareti vergognosamente imbrattate".