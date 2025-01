Il paese saluta la storica postina Rosetta, in pensione dopo 43 anni

Arluno saluta la postina Rosetta. Dopo 43 anni di attività, con lo scoccare del 2025 per Rosa Longo è arrivato il momento di andare in pensione. La donna ha ricevuto l’affetto da parte di tutti i cittadini che dal lontano 1982 ricevono la posta direttamente dalle sue mani.

La sessantacinquenne arlunese, originaria di Mantegazza, ci ha raccontato di aver vissuto in prima persona i cambiamenti che questa professione ha subito con il tempo e il progresso. Ma dalla bicicletta al motorino, Rosetta non ha mai smesso di portare a termine le consegne, nonostante le difficoltà:

«Il tempo è volato. Ci sono stati dei momenti difficili, soprattutto per il clima. I momenti più difficili sono stati i giorni di pioggia e vento, e quelli più caldi in estate. A volte ho avuto il pensiero di mollare, ma ho resistito».

Ad annunciare il pensionamento di Rosetta è stato il figlio Nicola, che su Facebook a nome di tutta la famiglia ha rivolto un ringraziamento all’intera cittadina arlunese:

«Vogliamo ringraziare di cuore tutta la popolazione di Arluno per l’affetto, la fiducia e la gentilezza che ha ricevuto nel corso degli anni. Ogni giorno è stata felice di portare un sorriso, una lettera, un pacco a ognuno di voi, e questo è stato possibile grazie alla meravigliosa comunità che l’ha sempre sostenuta. Auguri mamma, ti meriti tutto il meglio per questa nuova fase della vita. Grazie di cuore a tutti per aver accompagnato mamma in questo lungo viaggio!».