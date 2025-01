Il Comune vuole un centro di riutilizzo, approvato il progetto esecutivo

Ad Arluno potrebbe sorgere un nuovo centro di riutilizzo. L’Amministrazione comunale ha infatti avviato le procedure per partecipare, in collaborazione con il Comune di Vittuone, al bando di Regione Lombardia «Ri.Circo.Lo risorse circolari in Lombardia per gli enti locali», per l’assegnazione di un fondo volto alla realizzazione di un centro dedicato al deposito di oggetti che potranno essere riassegnati a chi ne ha bisogno e potrà dare loro una nuova vita.

Il Comune vuole un centro di riutilizzo

A raccontare nel dettaglio lo scopo dell'iniziativa è stata l’assessora alle Attività Produttive e al Commercio, Pina Corvino:

«Gli obiettivi principali saranno la riduzione dei rifiuti e la possibilità di riutilizzare beni o materiali che possano essere messi di nuovo in circolo, a disposizione di chi può averne bisogno. Per Arluno questo bando è un’occasione. I materiali raccolti saranno donati a chi ne ha bisogno, anche attraverso una rete di soggetti solidali che si occupano della rimessa in moto di soggetti fragili, che possono avere bisogno (Caritas, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali)», ha proseguito l’assessora Corvino, aggiungendo che «Il centro sarà adibito alla raccolta di abbigliamento per bambini, e altri oggetti come giochi di vario genere e giochi da tavolo. Gli oggetti verranno tenuti nel centro per un periodo di tempo. Ci sarà una selezione per i prodotti che potranno essere lasciati, per le modalità di acquisizione e smaltimento».

Entro il 15 gennaio il Comune di Arluno dovrà presentare l’adesione ufficiale al bando regionale, per l’assegnazione si dovranno poi aspettare almeno 90 giorni.