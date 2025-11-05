Il padrone di casa è in Rsa, ladro tenta di rubargli in casa: arrestato

Il padrone di casa è ricoverato in Rsa, ladro tenta di rubargli in casa: arrestato. E’ successo a San Vittore Olona.

Il padrone di casa era ricoverato in Rsa e il ladro ha cercato di rubargli in casa. E’ quanto successo nei giorni scorsi a San Vittore Olona. Erano circa le 21.30 quando un uomo si è introdotto dell’abitazione di un uomo attualmente ricoverato però in una casa di riposo della zona. L’abitazione scelta dal malvivente si trova nella zona di via Grandi-De Gasperi. Una volta entrato, il ladro ha iniziato a mettere tutto a soqquadro ma i vicini, sentendo dei rumori, hanno allertato il 112.

L’arresto

Sul posto sono arrivate tre pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. L’uomo, un 46enne italiano, è stato arrestato per tentato furto.