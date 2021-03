Il nuovo Pronto soccorso compie un anno: 65mila accessi nel 2020. Fu a marzo 2020 che, in piena emergenza, l’Asst Ovest Milanese aprì il nuovo Dea a lato del nosocomio, hub territoriale di emergenza-urgenza. In anticipo rispetto a quanto previsto e senza inaugurazione che, complice la situazione in continua evoluzione, non è più stata realizzata.

Più spazi disponibili

Una scelta dettata dall’emergenza sanitaria: il nuovo pronto soccorso più grande e spazio permetteva infatti di gestire in sicurezza gli accessi, differenziato i percorsi puliti da quelli sporchi e garantendo i distanziamenti.

Il nuovo Pronto soccorso compie un anno: 65mila accessi nel 2020

Nel 2020 registrati 65mila accessi (i casi Covid hanno compensato il calo di altri tipi di esigenze) di cui 13mila tra codici rossi e gialli. Fondamentale la disposnibilità di stanze per la breve osservazione, che consentono l’attesa dei tamponi e una migliore gestione dei pazienti.