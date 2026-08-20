Il nucleo bici-montato della Polizia locale sventa un furto nella velostazione

L'uomo, di nazionalità straniera, è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, mentre gli oggetti utilizzati per tentare il furto sono stati sequestrati

I componenti del neocostituito nucleo bici-montato della Polizia locale di Legnano hanno sventato il furto di una bicicletta nella velostazione fermando il responsabile.

La dinamica

È successo nel tardo pomeriggio di martedì 18 agosto quando, complice la tranquillità del periodo di vacanza per molti legnanesi, un uomo di 23 anni, che si è appurato essere gravato da molti altri precedenti penali della stessa specie e irregolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso mentre stava tentando il furto di una bicicletta all’interno della velostazione.

La denuncia e il sequestro degli attrezzi

L’uomo, che si era introdotto nella velostazione grazie alla tessera sanitaria di una persona di nazionalità straniera, è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, mentre gli oggetti utilizzati per tentare il furto sono stati sequestrati.