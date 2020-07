Il morso di un animale fa scattare l’allarme a Turbigo. Poco prima delle 12.30, una chiamata al 112 ha fatto scattare l’intervento di ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e della Polizia Locale di Turbigo.

In via Europa una donna è rimasta ferita, per via del morso di un animale. Inizialmente è scattato il codice giallo, poi la situazione è apparsa meno grave. I soccorritori hanno accompagnato la 49enne in ospedale in codice verde.

