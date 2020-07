Finisce in ospedale per la puntura di un insetto. L’allarme è scattato nella mattinata di domenica 26 luglio a Morimondo, in via Caselle d’Ozzero.

I soccorsi

Un uomo di 57 anni ha accusato brutte conseguenze per una puntura di insetto e si è reso necessario l’intervento dei soccorritori, poco dopo le 9.30. La chiamata alla centrale operativa Areu ha fatto decretare il codice rosso: sul posto elisoccorso e ambulanza; allertati anche gli uomini dell’Arma della Compagnia abbiatense.

Finisce in ospedale per la puntura di un insetto

Dopo le cure sul posto, i soccorritori hanno disposto il trasferimento dell’uomo al pronto soccorso di Magenta, ridimensionando la gravità delle sue condizioni: codice giallo.

Torna alla home