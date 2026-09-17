Il mondo del Palio in lutto per la morte di Silvio Etrea

Fantino nella città del Carroccio e due volte in piazza del Campo a Siena, aveva corso per San Martino, San Domenico e Sant’Erasmo. I funerali venerdì 18 settembre alle 14 nella chiesa parrocchiale di Borsano.

Lutto nel mondo del Palio di Legnano e, più in generale, in quello dell’ippica e dei cavalli.

Legnano piange Silvio Etrea

È morto mercoledì 16 settembre, all’età di 71 anni, Silvio Etrea, volto conosciuto nel Legnanese per il suo lungo impegno nel mondo equestre, dove i cavalli sono stati per lui non solo un lavoro ma anche una grande passione. Fratello di Franco, fondatore e proprietario del Centro Ippico Etrea, il suo nome è legato a una parte importante della storia del Palio di Legnano. Negli anni ’80 ha corso indossando i colori di San Martino, San Domenico e Sant’Erasmo. In particolare, per oltre un decennio la sua casa ha ospitato la scuderia di San Domenico, diventando un luogo importante nella vita della contrada.

Il cordoglio delle contrade

Proprio San Domenico ha voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio, sottolineando come Etrea fosse un fantino legnanese che aveva corso anche in piazza del Campo e che per più volte aveva difeso i colori biancoverdi. Una presenza che aveva accompagnato la contrada per anni e con la quale erano state condivise emozioni e momenti importanti, comprese le gioie delle ultime due vittorie. Anche la contrada Sovrana La Flora ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Etrea come «fantino e uomo di cavalli» e sottolineando come, attraverso la sua attività e la partecipazione ai Palii, avesse portato il nome di Legnano anche oltre i confini cittadini.

Due volte in piazza del Campo

Il legame con il Palio di Siena rappresenta uno dei capitoli più significativi della sua carriera. Etrea corse due volte in piazza del Campo con il nome di «Silvio». Il 13 settembre 1986 fu al canape per la contrada dell’Istrice, montando Diavolo II. L’anno successivo, il 2 luglio 1987, tornò a Siena con la contrada della Pantera, in sella a Mariolina.

Alla notizia della scomparsa si è unito al dolore della famiglia anche il Collegio dei capitani e delle contrade (che per anni ha disputato le corse di addestramento al Palio di Legnano al Centro ippico Etrea), con il gran maestro Alessandro Airoldi, il vice gran maestro Jody Testa, il consiglio e l’intero Collegio. Nel messaggio di cordoglio Etrea viene ricordato come una figura conosciuta nel mondo dell’ippica e legata alla storia del Palio, sempre animata dalla passione per i cavalli.

Venerdì l’ultimo saluto

I funerali di Silvio Etrea si svolgeranno domani, venerdì 18 settembre, alle 14 nella chiesa parrocchiale di Borsano. Il Rosario sarà recitato alle 13.45, sempre in chiesa, prima delle esequie. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il tempio crematorio. Il 71enne, scomparso mercoledì 16 settembre, riposa attualmente alla Casa funeraria Fratelli Ferrario di via Bottego a Busto Arsizio.