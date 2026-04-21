Il mondo del giornalismo in lutto, si è spento Paolo Nizzola

Il mondo del giornalismo è in lutto, Alle 3 di stanotte è scomparso Paolo Nizzola noto e stimato giornalista bollatese molto conosciuto a Bollate dove viveva ma anche nei territori della provincia di Milano.

Aveva 72 anni, ieri sera aveva presentato una serata dedicata al Jazz, poi il malore

Paolo aveva 72 anni e ieri sera aveva presentato, come ogni lunedì, il concerto jazz organizzato da Bollate Jazz Meeting, di cui era uno dei fondatori insieme all’amico Giordano Minora. Di notte però a casa il malore improvviso che lo ha colto: un’emorragia cerebrale. E’ stato subito soccorso dalla moglie, ma purtroppo la corsa in ospedale è risultata vana.

Aveva iniziato con il settimanale Luce negli anni ’70 poi Settegiorni, Telelombardia e Telereporter

Come giornalista aveva cominciato con il Luce nella seconda metà degli anni ‘70, poi collaborazioni con Avvenire e Radio Cooperativa di Rho, che nel 1980 lo ha assunto. Ha collaborato con l’Ordine di Como e con il settimanale Settegiorni, poi è stato direttore di Radio Nord Italia e dal 1987 è stato assunto a Telelombardia, cominciando l’esperienza televisiva che lo ha portato per anni in tute le nostre case, prima come inviato poi come conduttore del telegiornale. Da redattore a caporedattore, poi per vent’anni è stato responsabile dell’informazione del circuito nazionale Odeon-Telereporter.

Una persona allegra, sempre con la battuta pronta

Un uomo affabile, sempre disposto al dialogo, con la battuta pronta, ma anche con una grande disponibilità nel dare una mano a fare da moderatore o conduttore quando c’era qualche conferenza, qualche concerto o dibattito, proprio come ieri sera prima di andare a casa purtroppo per l’ultima volta.