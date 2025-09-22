Il maltempo manda in tilt il sottopasso: due auto bloccate

L’autunno si è aperto con un’ondata di maltempo che non ha risparmiato il Legnanese e l’Alto Milanese. Nella mattinata di oggi, lunedì 22 settembre, per esempio, la viabilità ordinaria di Parabiago ha subito ripercussioni costringendo gli agenti della Polizia Locale a chiudere il sottopasso di viale Matteotti.

La chiusura del sottopasso è scattata in mattinata

Le transenne sono state collocate intorno alle 7.15 dopo che il sottopasso si era riempito di acqua piovana. All’interno sono rimaste bloccate due vetture. Dopo l’arrivo degli addetti ai lavori, che hanno provveduto ad asciugare l’alveo, è scattato quello del carroattrezzi che le ha definitivamente estratte. Al momento il tratto risulta percorribile.

L’ultimo allagamento a inizio settembre

Questo bacino d’acqua si era allagato anche all’inizio del mese di settembre. Una problematica, quella degli allagamenti, che potrebbe essere risolta una volta che la nuova vasca volano di via Verri verrà allacciata, consentendo così di drenare l’accumulo di acqua piovana durante le precipitazioni.