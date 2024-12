Il Guado ha perso la sua spina dorsale: addio a Franca Stangherlin

L'officina del Guado di Robecchetto con Induno ha perso la sua colonna portante: Franca Stangherlin si è spenta nei giorni scorsi all'età di 79 anni.

La biografia di Franca

Era nata a Milano il 10 giugno 1945, figlia di un capostazione. Iniziò a lavorare come segretaria in un ufficio che si occupava di pubblicità, dove conobbe il suo insperabile compagno di vita, il marito Daniele Oppi. Dal 1962 diventarono coppia fissa e così fu fino al loro ultimo giorno. Che per Franca ha combaciato con mercoledì quando è purtroppo arrivata la notizia che qualunque figlio non vorrebbe mai sentir pronunciare.

Il ricordo del figlio Francesco Oppi

E' la scomparsa della donna a cui le Officine creative del Guado, in territorio di Robecchetto, devono molto se non tutto, come racconta proprio Francesco Oppi, che oggi ne cura le attività artistiche.

"La vita dei miei genitori, dopo le esperienze che maturarono a New York, dove papà allestiva mostre, e San Paolo, ruotò intorno a questo luogo magnifico, di cui mia mamma fece da spina dorsale, mostrandosi sempre donna accogliente e di grande intuito. Si occupava della gestione amministrativa ma anche di quella artistica, accompagnò diversi artisti ed era un punto di riferimento per il mondo artistico del Milanese, dove sabato abbiamo celebrato i suoi funerali".

Il commosso ricordo del figlio

Quel che è certo, ha aggiunto Francesco, è che "Il Guado non si può immaginare senza Franca. Come sarò dopo questo durissimo lutto? "Certo più vecchio, forse più grande...domani più solo".