Il figlio torna a casa e trova i cadaveri dei genitori

Un dramma dai contorni ancora misteriosi si è consumato nel pomeriggio a Corbetta dove è morta una coppia: a trovare i cadaveri è stato il figlio

La scoperta del figlio

L'allarme è scattato intorno alle 15.10 di oggi, domenica 5 novembre. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso in un appartamento di via Piave di Corbetta sono stati rinvenuti i cadaveri di due coniugi italiani, lui 54enne, lei 47enne. A rinvenire i corpi in camera da letto è stato il figlio 24enne convivente con i genitori: entrambi i coniugi presentano ferite d'arma da taglio.

Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Milano. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.