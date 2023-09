Il Comune di Rho escluso dai ristori della Regione per i danni alle scuole legati al maltempo

La Giunta Regionale con la Delibera 885 dell’8 agosto ha stanziato 6,5 milioni di euro per il finanziamento di lavori di pronto intervento sugli edifici scolastici comunali colpiti dagli eventi metereologici. Una seconda delibera, la n. 886 del 25 agosto, ha definito i criteri e le condizioni per la concessione di questo contributo regionale. Rho è rimasta esclusa, così come Milano, da questi ristori perché si è rivolta a imprese con cui già aveva in corso dei contratti, per abbreviare i tempi e sistemare gli edifici scolastici entro l’avvio delle lezioni.

Il sindaco Orlandi scrive una lettera al presidente della Regione Fontana

“Il Comune di Rho – precisa il Sindaco Orlandi nella sua lettera indirizzata al Governatore della Lombardia - negli anni si è attrezzato per far fronte ai sempre più intensi eventi metereologici sul nostro territorio. Ha inserito negli accordi quadro e negli appalti manutentivi il servizio di pronto intervento in caso di eventi metereologici eccezionali. Questo fa sì che, in caso di urgenza, sia subito e immediatamente pronto un servizio da chiamare senza ricorrere ad altri strumenti di affidamento. I successivi lavori necessari sono di fatto già previsti nei predetti contratti. Il Comune di Rho, dunque, in questa estate di violenti temporali, ha proceduto in somma urgenza con il Servizio di Pronto Intervento inserito nei predetti contratti senza quindi utilizzare la procedura ex art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, che la Delibera 886 del 25/08/2023 pone tra le condizioni necessarie. Credo che il criterio scelto per l’esclusione dai ristori stia facendo confusione tra l’urgenza effettiva degli interventi effettuarti e i percorsi amministrativi che portano a raggiungere l’obiettivo di ripristino delle strutture scolastiche. Tanto più penalizzando chi preventivamente si era già dotato di uno strumento veloce per concretizzare gli interventi necessari; Rho non si vede riconosciuto alcun ristoro pur avendo subito i medesimi danni dei Comuni che hanno ricevuto il 100% dei rimborsi. Oltre al danno c’è la beffa, in quanto abbiamo legittimamente utilizzato la procedura d’urgenza proprio perché ci siamo preventivamente preoccupati di avere uno strumento efficace ed efficiente, come la diligenza del buon padre di famiglia insegna ”.

Spero si sia trattato di una svista

Il sindaco Orlandi, dunque, manifesta la sua contrarietà ai criteri che hanno portato Regione Lombardia a ristorare prima i Comuni che hanno scelto la procedura della “somma urgenza”. Il Sindaco chiede al presidente Fontana di “sanare quella che voglio pensare sia stata esclusivamente una svista che ha confuso le procedure utilizzate con gli interventi urgenti e concreti che anche il nostro Ente ha messo in campo”.