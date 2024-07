Il Comune cancella le scritte dei vandali fuori dalla chiesa

Scritte dei vandali fuori dalla chiesa parrocchiale di San Vittore Olona cancellate dal Comune.

Scritte dei vandali fuori dalla chiesa, l'intervento del Comune

La comunità di San Vittore Olona era rimasta allibita nell'aver appreso, la mattina di venerdì 28 giugno 2024, la comparsa di scritte tracciate con una bomboletta spray di colore nero vicino ai gradini e sui corrimano dell'uscita laterale verso via Veneto della chiesa parrocchiale. Nella giornata di ieri, lunedì 1 luglio 2024, il Comune ha fatto intervenire la ditta incaricata che ha rimosso le scritte a terra.

"Dispiace per questi gesti di inciviltà"

"La ditta incaricata avrebbe potuto intervenire già venerdì pomeriggio ma era in attesa dei prodotti indicati per questo tipo di pulizia - afferma il sindaco Marco Zerboni - Spiace che alcuni cittadini abbiano compiuto tali atti di inciviltà andando a deturpare un bene pubblico e costringendo il Comune a intervenire e spendere risorse di tutti. La Polizia locale sta indagando e, se saranno rintracciati i responsabili, a loro saranno addebitate le spese di pulizia". "Spiace davvero per questi gesti per i quali poi a pagare è l'intera comunità" il commento del vicesindaco e assessore alla Polizia locale Paolo Salmoiraghi.