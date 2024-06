Vandali su scale e sagrato della chiesa parrocchiale

Vandali in azione sulle scale e sagrato della chiesa parrocchiale di San Vittore Olona.

Vandali contro scale e sagrato della chiesa

Hanno usato una bomboletta di spray nero per tracciare una scritta sul sagrato, la stessa con la quale hanno imbrattato parte del corrimano delle scale. Corrimano che sono pieni zeppi di scritte tracciate con pennarello. E' quanto scoperto nella parte laterale della chiesa parrocchiale di San Vittore Olona, un angolo di paese dove da tempo sostato alcuni ragazzi. L'imbrattamento è stato notato da alcuni passati nei giorni scorsi.

Lo sdegno del paese

Le scritte sono solo l'ultimo episodio di degrado che si verifica in quell'angolo di paese. I ragazzi che lì si ritrovano, infatti, lasciano spessissimo a terra bottiglie e lattine vuote, così come cartine usate per fumare. Un pessimo spettacolo, ancora più grave perchè da parte a una struttura come la chiesa parrocchiale. E, in tanti, in paese tornano a chiedere al Comune di agire per ripristinare il decoro.