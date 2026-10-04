Il comandante della Polizia Locale Masetti appende la divisa

Il comandante Massimo Masetti va in pensione dopo quarant’anni di servizio a Castano Primo e Nosate, il tributo dei comuni: «E’ stato punto di riferimento etico e professionale».

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“Masetti ha dato prova di eccezionali capacità professionali e altissimo senso del dovere”

L’attestato di encomio solenne parla chiaro. Il comandante della Polizia Locale Massimo Masetti, infatti, «Ha dato prova di eccezionali capacità professionali, altissimo senso del dovere e assoluta fedeltà alle istituzioni. Ha guidato il comando del corpo intercomunale di Castano Primo e Nosate con straordinaria lungimiranza e professionalità nel corso della sua encomiabile carriera. Quale fulgido esempio di virtù civiche e umane, ha saputo coordinare le forze a sua disposizione con eccezionale perizia, garantendo costantemente la sicurezza e la legalità della comunità».

Il “grazie” delle comunità di Castano e Nosate

Con questa motivazione i due comuni hanno salutato Masetti che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione.

«La presenza dei suoi operatori di Polizia Locale è stata rassicurante sul territorio e si è unita alla sua rara sensibilità nei confronti delle esigenze dei cittadini, del personale dipendente e ha dato lustro a prestigio all’intero corpo. Al momento del suo collocamento a riposo, l’Amministrazione comunale e la cittadinanza tutta esprimono la più profonda gratitudine per l’instancabile e prezioso servizio svolto, riconoscendo nel comandante Masetti un punto di riferimento etico e professionale che lascerà un’impronta indelebile nella storia di questa comunità», la nota di ringraziamento.

Quarant’anni di servizio in paese

Giunto alla guida del comando castanese nel 1986, nel 2000 Masetti è diventato vice fino al 2015 quando ha preso la guida del Comando di piazza Mazzini. Martedì mattina in municipio il momento di festa.