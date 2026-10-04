Il comandante della Polizia Locale Masetti appende la divisa

Il comandante Massimo Masetti va in pensione dopo quarant’anni di servizio a Castano Primo e Nosate, il tributo dei comuni: «E’ stato punto di riferimento etico e professionale».
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“Masetti ha dato prova di eccezionali capacità professionali e altissimo senso del dovere”
L’attestato di encomio solenne parla chiaro. Il comandante della Polizia Locale Massimo Masetti, infatti, «Ha dato prova di eccezionali capacità professionali, altissimo senso del dovere e assoluta fedeltà alle istituzioni. Ha guidato il comando del corpo intercomunale di Castano Primo e Nosate con straordinaria lungimiranza e professionalità nel corso della sua encomiabile carriera. Quale fulgido esempio di virtù civiche e umane, ha saputo coordinare le forze a sua disposizione con eccezionale perizia, garantendo costantemente la sicurezza e la legalità della comunità».
Il “grazie” delle comunità di Castano e Nosate
Con questa motivazione i due comuni hanno salutato Masetti che ha raggiunto il meritato traguardo della pensione.
«La presenza dei suoi operatori di Polizia Locale è stata rassicurante sul territorio e si è unita alla sua rara sensibilità nei confronti delle esigenze dei cittadini, del personale dipendente e ha dato lustro a prestigio all’intero corpo. Al momento del suo collocamento a riposo, l’Amministrazione comunale e la cittadinanza tutta esprimono la più profonda gratitudine per l’instancabile e prezioso servizio svolto, riconoscendo nel comandante Masetti un punto di riferimento etico e professionale che lascerà un’impronta indelebile nella storia di questa comunità», la nota di ringraziamento.
Quarant’anni di servizio in paese
Giunto alla guida del comando castanese nel 1986, nel 2000 Masetti è diventato vice fino al 2015 quando ha preso la guida del Comando di piazza Mazzini. Martedì mattina in municipio il momento di festa.
«Grazie comandante per quanto fatto in questi anni – hanno scandito il sindaco Roberto Colombo e l’assessore alla Sicurezza Carlo Iannantuono– Anni di attività e servizi che hanno permesso al Comando di crescere e di strutturarsi ulteriormente».