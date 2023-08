Il capitano Giuseppe Santoro lascia Rho per Alba

«Ringrazio il capitano Giuseppe Santoro per il lavoro svolto a favore della comunità rhodense in questi anni con passione e competenza. Gli auguro buon lavoro per il suo nuovo impegno lavorativo che svolgerà sicuramente con grande professionalità e dedizione» Ha usato queste parole il sindaco Andrea Orlandi per salutare il capitano Santoro che dopo due anni passati a Rho di cui alcuni mesi passati come facente funzione di comandante della Compagnia di Rho.

La sua prossima destinazione la Compagnia dei Carabinieri di Alba

La sua prossima destinazione è la Compagnia dei Carabinieri di Alba, la città piemontese che fa parte del comprensorio delle Langhe, la storica regione piemontese a cavallo tra le province di Asti e di Cuneo inclusa nel 2014 insieme a Roero e Monferrato nella lista Unesco dei beni Patrimonio dell’Umanità.

Diverse le operazioni portate a termine dal Capitano Santoro

Un lavoro importante quello svolto dal Capitano Santoro a Rho con diverse operazioni portate a termine da lui e dai suoi uomini. La più importante è senza dubbio quella che ha visto l’arresto di Massimiliano Sestito evaso nel mese di gennaio dalla sua casa di Pero dove si trovava ai domiciliari.

Preso a Napoli Massimiliano Sestito evaso da Pero

Un fuga durata cinque giorni. Sestito è stato rintracciato e catturato alla stazione circumvesuviana di Sant'Anastasia, nel napoletano. Stava aspettando un taxi, non era armato quando è stato fermato dai Carabinieri rhodensi.

Importante collaborazione nell'arresto di Alessandro Impagnatiello il killer di Senago

Altra operazione importante quella che ha visto il capitano Santoro e il nuovo comandante della Compagnia di Rho Maggiore Daniela Nuzzo collaborare all’arresto di Alessandro Impagnatiello il killer di Senago che ha ucciso la fidanzata Giulia Tramontano e ha poi nascosto il corpo dietro a un box in una via del centro del paese. Capitano Santoro al quale va il ringraziamento di chi scrive e di tutta la redazione di Settegiorni per l’importante collaborazione.