Il cane disperso nel Ticino è stato ritrovato

Storia a lieto fine

Il cane disperso nelle acque del Ticino nella giornata di sabato 9 ottobre 2021 è stato ritrovato su un isolotto sano e salvo.

Il cane disperso nelle acque del Ticino ritrovato su un isolotto

Nella giornata di ieri, lunedì 11 ottobre, il cane che risultava disperso nelle acque del Ticino è stato ritrovato in buone condizioni su un isolotto tra Cuggiono e Bernate. I Vigili del fuoco volontari di Inveruno, insieme ai loro colleghi di Novara, sono riusciti a raggiungerlo con un gommone; lo hanno poi recuperato e riconsegnato sano e salvo al padrone.

Cos'era successo

Il proprietario, sabato 9 ottobre, stava facendo una passeggiata insieme al suo amico a quattro zampe lungo le sponde del Ticino, a Castelletto di Cuggiono, quando l'animale si era allontanato, finendo in acqua. Il padrone non aveva perso tempo e aveva subito chiesto aiuto. Sul posto erano arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno cercato di rintracciare e recuperare l'animale, che per fortuna è stato recuperato dopo due giorni.