Il candidato sindaco si rompe un braccio durante la campagna elettorale

Daniela Colombo della lista Io partecipo di San Vittore Olona si è rotta un braccio cadendo in bicicletta.

Si rompe un braccio durante la campagna elettorale, candidato sindaco ingessato

Era impegnata nella campagna elettorale a San Vittore Olona in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno quando si è infortunata, procurandosi la frattura di braccio. Disavventura per Daniela Colombo, assessore uscente alla Polizia locale e all'Istruzione e candidato sindaco della lista civica Io partecipo nata dall'associazione Alcide De Gasperi e che ha il sostegno del Partito democratico. Colombo, nei giorni scorsi, era impegnata nelle attività verso il voto: in sella alla sua bici, è caduta rompendosi il braccio destro.

Gli sfidanti

Oltre a Colombo, corrono per le comunali il sindaco uscente Daniela Rossi con la lista civica Civicamente-Lista della società civile, Marco Zerboni con il centrodestra unito e la lista civica Per San Vittore Olona e Fabrizio Sberna con la lista Sanvittore SiCura.