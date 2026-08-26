“Il boschetto della droga” nell’ex Sesidabb: la Polizia Locale arresta un 33enne

Un vero e proprio “boschetto della droga” stava per crearsi all’interno dell’area abbandonata dell’ex “Sesidabb”, ad Abbiategrasso, ma gli agenti della Polizia Locale lo hanno stroncato sul nascere.

L’operazione e l’arresto

È qui infatti che, nella notte tra il 24 e il 25 agosto, gli agenti della Polizia Locale di Abbiategrasso hanno arrestato un cittadino italiano di 33 anni, residente a Magenta, trovato in possesso di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi.

L’operazione è scattata nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti in abiti civili. Alla vista di questi ultimi, il 33enne li avrebbe inizialmente scambiati per potenziali clienti, ma quando si è reso conto che si trattava di agenti della Polizia Locale, l’uomo ha tentato la fuga.

Gli operatori lo hanno inseguito e successivamente bloccato e nel corso del controllo sono stati rinvenuti 22 grammi di cocaina, suddivisi in altrettante dosi, oltre a 16 grammi di hashish.

L’uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella giornata di ieri, martedì 25 agosto, al Tribunale di Pavia si è svolta l’udienza per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 33enne la misura cautelare dell’obbligo di firma tre volte alla settimana presso la Polizia Giudiziaria.

L’intervento si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di controllo delle aree maggiormente esposte a fenomeni di degrado e illegalità.

Il commento dell’assessore alla Sicurezza

«L’operazione condotta nell’area ex “Sesidabb” testimonia in modo concreto l’impegno costante e la presenza capillare della Polizia Locale sul nostro territorio. Fermare sul nascere una potenziale piazza dello spaccio significa prima di tutto tutelare la sicurezza dei nostri quartieri e riappropriarsi di spazi urbani a rischio degrado – commenta l’assessore alla Sicurezza Chiara Bonomi – Dietro ogni singola dose tolta dalla strada c’è un’azione diretta a protezione della cittadinanza, ma soprattutto dei nostri giovani. Le sostanze stupefacenti rappresentano una piaga devastante per la salute fisica e mentale dei ragazzi e distruggono il tessuto sociale delle famiglie. Non possiamo permettere che zone dismesse diventino punti di riferimento per l’illegalità. Ringrazio vivamente gli agenti in servizio per la professionalità, la prontezza e il coraggio dimostrati. Il monitoraggio del territorio continuerà senza sosta e con la massima fermezza: la tolleranza verso chi alimenta il mercato della droga ad Abbiategrasso resta pari a zero».