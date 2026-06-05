Gli studenti della classe 3^ Liceo percorso quadriennale dell’ISIS Bernocchi di Legnano hanno partecipato, il 27 maggio, presso Santeria Toscana 31 a Milano, all’evento conclusivo del progetto eARTh, un’iniziativa che ha voluto dare voce ai giovani sulle sfide del cambiamento climatico, trasformando le scuole in laboratori creativi sul tema. Per l’occasione i ragazzi hanno presentato al pubblico Greenopoli, un gioco da tavolo da loro ideato e ispirato al Monopoli, ma completamente ripensato in chiave sostenibile e ambientato a Legnano.

Il Bernocchi lancia “Greenopoli” gioco da tavolo contro il cambiamento climatico

Il progetto, finanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Clima Creativo, si è sviluppato nell’arco di due anni scolastici e ha coinvolto i ragazzi in un’esperienza formativa che ha unito scienza, arte, creatività e cittadinanza attiva.

Gli studenti hanno lavorato a stretto contatto con gli esperti di Pleiadi, specializzati nella divulgazione scientifica attraverso il gioco e le attività laboratoriali, e con i professionisti di Bepart, impegnati nella promozione dell’espressione artistica e dei linguaggi creativi. Grazie a questo percorso, i ragazzi hanno acquisito nuove competenze comunicative, imparando a raccontare temi scientifici complessi in modo accessibile e coinvolgente e a utilizzare la creatività come strumento per riflettere sulle sfide ambientali del presente.

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Nasce Greenopoli

Il risultato finale di questo lavoro è Greenopoli. Al posto delle tradizionali proprietà immobiliari, il percorso di gioco si snoda tra le contrade del Palio cittadino; le carte e le sfide proposte invitano i giocatori a confrontarsi con temi legati alla tutela dell’ambiente, alla sostenibilità, alle scelte responsabili e all’economia circolare. Ogni elemento è stato progettato dagli studenti, che hanno contribuito sia alla definizione dei contenuti sia all’aspetto grafico e comunicativo del gioco.

Presentando Greenopoli accanto agli altri progetti realizzati dalle scuole partecipanti, durante l’evento in Santeria, gli studenti hanno avuto l’opportunità di raccontare il proprio percorso, confrontarsi con coetanei provenienti da realtà diverse e condividere esperienze accomunate dall’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi del cambiamento climatico, attraverso linguaggi innovativi e partecipativi.

Il futuro del progetto

L’esperienza, tuttavia, non si conclude con la presentazione finale. Greenopoli entrerà infatti a far parte delle attività della scuola e verrà sperimentato dalle classi all’inizio del prossimo anno scolastico come attività di accoglienza. Il gioco diventerà così uno strumento per favorire la conoscenza reciproca, il lavoro di gruppo e la riflessione sui temi della sostenibilità, consentendo agli studenti che lo hanno ideato di lasciare un contributo concreto alle future generazioni dell’istituto.

Il progetto eARTh rappresenta un esempio significativo di come la collaborazione tra scuola, esperti e territorio possa trasformarsi in un percorso educativo capace di sviluppare competenze scientifiche, espressive e relazionali, offrendo agli studenti l’opportunità di diventare protagonisti attivi nella costruzione di una maggiore consapevolezza ambientale.