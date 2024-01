Il 2024 si apre con sei nuovi agenti per il Comando di Polizia Locale di Rho

Inizia con l’arrivo di sei nuovi agenti il nuovo anno al Comando della Polizia Locale di Rho.

Il benvenuto del sindaco Andrea Orlandi "Siete un punto di riferimento per i cittadini"

A dare il benvenuto ai nuovi arrivati, il sindaco Andrea Orlandi e il comandate della Polizia Locale rhodense Antonino Frisone durante il brindisi per gli auguri del nuovo anno. Una occasione servita anche per fare un primo bilancio dell’attività svolta nel 2023. «Sono soddisfatto del lavoro che svolgete, la Polizia Locale di Rho è sempre un punto di riferimento e i riconoscimenti arrivati dall’esterno lo dimostrano - ha rimarcato il sindaco - Vedo che ce la mettete tutta. Siamo riusciti a ottenere nuovi ingressi, il corpo si rinnova e ringiovanisce. Obiettivo è riportare l’organico a 50 agenti, uno ogni mille abitanti. Piano piano ce la faremo».

Il comandante Frisone: "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto nell'anno appena conclusosi"

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il comandante Frisone che ha ringraziato i suoi uomini. «Sono davvero molto soddisfatto del lavoro svolto nel 2023 - ha spiegato il numero uno della Polizia Locale rhodense - Molti agenti hanno davvero dato anche più del cento per cento delle loro possibilità». La cerimonia di benvenuto ai nuovi agenti ha avuto anche una parte benefica. Il comandante e il sindaco hanno consegnato a Carmine Capri, attivo nel corpo rhodense per parecchi anni e poi comandante a Pogliano Milanese, ora in pensione, una busta con le offerte raccolte in memoria di sua figlia Martina. Quest’anno la donazione andrà a Rho Soccorso, a sostegno delle numerose attività.