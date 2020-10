Ignoti avevano rubato il Dae: ora il Comune lo ricompra

Ignoti avevano ribato il Dae di fronte all’Istituto Marcora di Inveruno: ora il Comune ne compra uno nuovo.

Dae rubato… il Comune ne acquista uno nuovo

Acquistato dal Comune di Inveruno un nuovo defibrillatore. Andrà a sostituire quello che ignoti hanno sottratto alla fine di agosto dalla struttura appositamente dedicata per esterno che si trova nelle vicinanze dell’Istituto di Istruzione Superiore Ipsia Marcora. L’importante strumento salvavita era in uso alla scuola, alla società sportiva che utilizza la palestra e a chiunque ne possa aver bisogno lungo la strada. Ora il defibrillatore verrà sostituito proprio a seguito di quel gesto vergognoso: c’è da augurarsi non accada mai più.

