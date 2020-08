Furto ignobile, sparito il defibrillatore

Un furto ignobile, perché qualcuno ha fatto sparire uno strumento che salva le vite umane: ignoti hanno, infatti, rubato il defibrillatore posizionato davanti alla scuola Ipsia Marcora di Inveruno

Davanti alla scuola superiore di Inveruno, infatti, era stato posizionato un defibrillatore, nell’ambito di quella campagna stabilita da una legge dello Stato che punta a rendere le città sempre più cardioprotette, attraverso la dislocazione nei luoghi di aggregazione di strumenti salvavita. E il defibrillatore dell’Ipsia Marcora (decisamente strategico per la presenza di alunni e non solo) faceva parte di questa rete. Almeno fino a ieri, sabato, quando si è scoperto che qualcuno l’aveva rubato.

“Il defibrillatore non è un gioco, è uno strumento salvavita – ha detto il sindaco Sara Bettinelli che subito ha stigmatizzato il gesto – Il defibrillatore collocato di fronte alla scuola Ipsia-Marcora, in uso alla scuola, alla società sportiva e a chiunque ne possa aver bisogno lungo la provinciale…è sparito. Un atto di questo tipo, oltre che essere vile, va a danno di chiunque ne possa aver bisogno in estrema urgenza. L’auspicio è che chi si è reso responsabile di un tale atto si ravveda e restituisca celermente in Comune questo importante strumento”.