Per ribadire la loro contrarietà al consumo di suolo con la realizzazione della Tratta C della Vigevano-Malpensa.
I No Tang manifestano all’inaugurazione della Fiera
Mentre si inaugurava la 542esima Fiera Agricola di Abbiategrasso, c’era chi vuole ribadire la contrarietà al consumo di suolo.
Un gruppo di attivisti dei Comitati No-tangenziale del Parco del Ticino e del Parco Agricolo Sud Milano ha manifestato all’ingresso del padiglione con alcuni striscioni per ribadire la loro contrarietà al progetto Anas della Vigevano-Malpensa, la tratta C da Ozzero ad Albairate.
“Mentre si celebra la vocazione agricola di questo territorio, sono cominciati gli espropri dei terreni”
Chiaro l’intento dei manifestanti tra cui c’erano alcuni consiglieri comunali di Abbiategrasso di opposizione.
Sottolineano, infatti, i manifestanti:
“Oggi è cominciata la Fiera dell’agricoltura di Abbiategrasso, con tanto di esponenti delle amministrazioni comunali e regionali. Una fiera dell’ipocrisia: mentre si celebra la vocazione agricola di questo territorio, sono cominciati gli espropri dei terreni agricoli su cui passerà la Ozzero Albairate. Nelle campagne qui attorno sono spuntati paletti di legno che segnalano le aree di esproprio, teli arancioni cominciano a delimitare gli spazi dove non è più possibile entrare. Lo scempio scellerato, suicida, è cominciato”.
Una manifestazione assolutamente senza problemi, per dimostrare la contrarietà al progetto viabilistico, che loro interpretano in antitesi con la Fiera agricola che dovrebbe tutelare il territorio a forte matrice agricola.
Perplessità per il progetto viabilistico
Per far risuonare le loro posizioni, i rappresentanti di Cia con la presidente Paola Santeramo e Coldiretti con il segretario di zona Enzo Locatelli hanno rimarcato, durante l’inaugurazione, le perplessità del mondo agricolo.
Durante l’inaugurazione il senatore Massimo Garavaglia ha affermato:
“Sono venuto in moto perché temevo di fare tardi. Per fare 12 chilometri attualmente ci vogliono 30-40 minuto in auto . Per fortuna che si sta realizzando questa strada”.