I No Tang manifestano all’inaugurazione della Fiera

Per ribadire la loro contrarietà al consumo di suolo con la realizzazione della Tratta C della Vigevano-Malpensa.

Mentre si inaugurava la 542esima Fiera Agricola di Abbiategrasso, c’era chi vuole ribadire la contrarietà al consumo di suolo.

Un gruppo di attivisti dei Comitati No-tangenziale del Parco del Ticino e del Parco Agricolo Sud Milano ha manifestato all’ingresso del padiglione con alcuni striscioni per ribadire la loro contrarietà al progetto Anas della Vigevano-Malpensa, la tratta C da Ozzero ad Albairate.

Chiaro l’intento dei manifestanti tra cui c’erano alcuni consiglieri comunali di Abbiategrasso di opposizione.

Sottolineano, infatti, i manifestanti:

“Oggi è cominciata la Fiera dell’agricoltura di Abbiategrasso, con tanto di esponenti delle amministrazioni comunali e regionali. Una fiera dell’ipocrisia: mentre si celebra la vocazione agricola di questo territorio, sono cominciati gli espropri dei terreni agricoli su cui passerà la Ozzero Albairate. Nelle campagne qui attorno sono spuntati paletti di legno che segnalano le aree di esproprio, teli arancioni cominciano a delimitare gli spazi dove non è più possibile entrare. Lo scempio scellerato, suicida, è cominciato”.