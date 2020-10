I Grate Soul si prendono la “sedia” di X Factor ma vengono spodestasi poco dopo. Finisce così il loro sogno.

I Grate Soul si prendono la "sedia" di X Factor ma vengono spodestati

Dopo i Bootcamp di Mika e Hell Raton, ieri sera, giovedì 15 ottobre, è stato il momento di Manuel Agnelli di scegliere la sua squadra formata dalla categoria “gruppi”. Tra questi ci sono anche i Grate Soul, gruppo formato da ragazzi tra i 17 e 20 anni di Arese. L’attitudine del gruppo convince Manuel Agnelli, un po’ meno la scelta e l’esecuzione del pezzo “Higher Grounded”: “Vedo una attitudine bella ma avete sbagliato pezzo”. Per la band arriva comunque la sedia. Purtroppo non hanno neanche il tempo di “mettersi comodi” che devono lasciare il posto ai Wime. Per i Grate Soul è quindi finita l’esperienza X Factor.

X Factor 2020

Saranno 3 le fasi di selezione che i ragazzi dovranno superare: le prime emozionanti Audizioni, in cui l’obiettivo per loro è sempre ottenere almeno 3 sì; il Bootcamp con il temuto momento delle sedie e la nuova fase delle Last Call, l’ultima chance per poter entrare nel gruppo dei 12 protagonisti dei Live di X Factor 2020, dove saranno divisi nelle 4 squadre Under Uomini e Donne, Gruppi e Over, che si svolgeranno, in diretta, a partire dal 29 ottobre.

