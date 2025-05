I giovani della Lega hanno pulito alcune zone della città

I giovani della Lega di Rho in campo per la Giornata Regionale del Verde Pulito. “Vogliamo dimostrare che l’ambiente è nostro - afferma Andrea Pellegrini, referente Ambiente della Lega di Rho - di chi lo vive e lo ama davvero.

"Abbiamo trovato e pulito punti di scarico illegali di rifiuti sotto il cavalcavia tra Corso Europa e il Sempione a Pantanedo"

Insieme ai ragazzi della sezione rhodense e al consigliere Christian Colombo, abbiamo trovato e pulito ben due punti di scarico illegali di rifiuti, localizzati sotto il cavalcavia tra Corso Europa e il Sempione in zona Pantanedo. In tutta la mattinata - spiega Pellegrini - abbiamo riempito diversi sacchi di spazzatura, per lo più plastica e sacchetti di macerie oppure sfalci, ma tra le sorprese ingombranti abbiamo un frigorifero e un materasso abbandonato.» Giovani del Carroccio che oltre a pulire hanno segnalato anche situazione di criticità all’amministrazione comunale.

"Abbiamo portato all'attenzione del Comune una decina di aree piene di rifiuti"

«Abbiamo portato all’attenzione del Comune almeno una decina di segnalazioni di abbandono di rifiuti rimarcando il degrado incontrollato presente in molte zone delle periferie. Non smetteremo di fare la nostra attività di presidio del territorio - conclude Pellegrini - ma auspichiamo che la nostra Giunta si attivi affinché chi scarica illecitamente sia identificato tramite fototrappole, multato e costretto a pulire. Istanze già proposte dalla Lega più volte ma finora rimaste nell’aria. Troppo facile predicare l'ambientalismo - sottolinea Pellegrini - ma senza agire in modo risoluto dove e quando serve per davvero.»